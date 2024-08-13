Ajax Systems завершує перший етап інтернатури для майбутніх Hardware інженерів

13 августа 2024, 23:04

У рамках ініціативи Ajax Next компанія Ajax Systems спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка завершують перший етап інтернатури за спеціальністю Hardware Engineering.



Програма відбувається на факультеті радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем КНУ. Для проведення інтернатури Ajax Systems облаштували простір усіма необхідними інструментами та компонентами для проєктування електроніки, а також долучилися до підготовки матеріалів.



До навчання приєдналися 15 студентів. Провідні інженери компанії виступають в ролі менторів та допомагають учасникам на всіх стадіях розробки проєктів.

"Інтернатура з Hardware Engineering, як й ініціатива Ajax Next — інвестиція в майбутнє галузі. Це win-win-win ситуація: студенти отримують унікальний досвід, університет підвищує якість практичної підготовки, а ми - можливість виростити талановитих спеціалістів, готових до викликів сучасної інженерії", -Яна Бабій, Head of Recruitment в Ajax Systems.



Програма Hardware Engineering складається з трьох етапів. Наразі студенти завершують першу частину стажування, протягом якої вони вивчали особливості будови мікроконтролерів, концепцію пристроїв під керуванням мікроконтролерів та досліджували засоби розробки на прикладі сучасних моделей. Також учасники розпочали роботу над власними проєктами, зокрема, створення дальноміра, будильника, спідометра для велосипеда, розумної лампи тощо.



"Програма надає студентам унікальну можливість детально ознайомитися із hardware напрямком та одразу застосувати знання на практиці. Серед основних завдань — проєктування пристроїв різного рівня складності. Це допомагає молодим спеціалістам глибше зрозуміти свою майбутню професію та сформувати більш свідоме ставлення до свого майбутнього. Наявність портфоліо з власними проєктами надає можливість для старту інженерної кар’єри", -

В’ячеслав Борецький, доцент кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ.



Під час другого етапу програми студенти продовжать власні розробки із впровадженням нового функціоналу, забезпеченням автономного живлення та оптимізацією витрат енергії.

Завершальна частина інтернатури передбачає виконання дослідницької роботи, де усі ідеї проєктів мають проходити тестування, експериментальну перевірку, обробку сигналів тощо.Hardware Internship — друга інтернатура, яку проводить компанія в рамках ініціативи Ajax Next. Перша програма за спеціальністю Mechanical Engineering відбувалася на базі приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, де компанія також обладнала лабораторію необхідними інструментами.