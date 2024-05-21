Ajax Systems запускає масштабну освітню ініціативу "Ajax Next"

21 мая 2024, 12:15

Компанія презентує навчальну ініціативу «Ajax Next» для підтримки й розвитку інженерної освіти в Україні.



Проєкт спрямований створювати можливості для обміну досвідом між експертами індустрії, викладачами та майбутніми спеціалістами в галузі індустріально-промислової інженерії.



У співпраці з провідними закладами освіти та партнерами, компанія ініціюватиме навчальні активності: інтернатури, профільні івенти, факультативні курси тощо. Для засвоєння практичних навичок та старту кар’єри в молодих технічних спеціалістів, на базі закладів вищої освіти облаштовуватимуть лабораторії та допомагатимуть з необхідним матеріальним забезпеченням.

Ініціатива спонукала до створення нового слогану HR-бренду компанії — «Engineer your career», що має мотивувати спеціалістів винаходити свій власний кар’єрний шлях в Україні.



Завдяки «Ajax Next» студенти зможуть отримати практичний досвід від менторів компанії, вирішити реальні робочі кейси у спільноті однодумців та навіть потрапити на стажування, чи отримати першу роботу в продуктовій компанії.



Ajax Systems досягла світового успіху завдяки талановитим українським інженерам. Щоб крутих спеціалістів ставало ще більше, і вони мали можливості для росту — ми інвестуємо в їхню освіту, ділимось експертизою та забезпечуємо навчальні заклади сучасними технологіями.



Запуск ініціативи «Ajax Next» приурочено до випуску студентів з інтернатури за спеціальністю «Mechanical Engineering». Компанія обладнала приладобудівний факультет на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського необхідними інструментами та обладнанням. Протягом програми студенти вивчали принципи проектування конструкцій, матеріалознавство, технології обробки матеріалів, методи прототипування тощо. Ментори допомагали з роботою над власними проєктами та вдосконаленням практичних навичок. Інтернатура завершується 21 травня. За умови успішного проходження співбесід, учасники можуть працевлаштуватися до компанії.



Долучитися до інтернатур мають змогу студенти 2-го та старших курсів. Відбір до груп відбувається за трьома критеріями: академічна успішність, власні проекти та мотивація. Ajax Systems активно співпрацює з навчальними закладами України: Київським Політехнічним Інститутом імені Ігоря Сікорського, Національним авіаційним університетом, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Національним університетом «Львівська політехніка». Перелік установ поступово розширюватиметься, аби якомога більша кількість людей мала доступ до освітніх можливостей.

Компанія регулярно долучається до освітніх процесів та організовує власні ініціативи. У 2021 році Ajax Systems обладнала першу лабораторію для факультету електроніки в КПІ. Минулого літа провела літню школу Embedded-програмування для студентів 2, 3 та 4 курсів, після завершення якої 20 учасників працевлаштувалися в компанію.