Ajax BulletCam і Ajax LightSwitch отримали дві нагороди Red Dot

25 апреля 2025, 13:15

Ajax Systems здобула дві нагороди Red Dot — найавторитетнішої світову премію у галузі дизайну.

Цього року продукти компанії у категоріях відеоспостереження та автоматизації дому були відзначені в наступних номінаціях:Ajax BulletCam – Камери та обладнання для камерAjax LightSwitch (1-gang) [120] Jeweller – Елементи дизайну інтер'єруRed Dot Design Award — це найпрестижніша міжнародна премія у сфері дизайну. Авторитетна група експертів оцінює роботи за критеріями інноваційності, функціональності, якості та екологічної відповідності."Для нас велика честь знову отримати визнання Red Dot Awards. Ми віримо, що чудовий дизайн виходить за межі естетики, роблячи технології доступними, інтуїтивно зрозумілими та справді важливими. Наша місія — розробляти інноваційні продукти, які відповідають викликам сучасності і покращують повсякденне життя. Ці нагороди відзначають людей, які стоять за нашими продуктами, і надихають продовжувати створювати рішення, які відгукуються користувачам", - Валентин Гриценко, CMO Ajax Systems.Це не перша нагорода Red Dot, яку отримують продукти Ajax. У 2024 році Ajax Systems перемогла в трьох категоріях за рішення для захисту від вторгнення та автоматизації дому.