Ajax Systems отримала свою першу нагороду Red Dot

14 мая 2024, 8:15

Ajax Systems виграла відзнаку Red Dot за дизайн кількох продуктів.



Премією відзначили пристрої Ajax для захисту від вторгнення та автоматизації дому в наступних категоріях:



​​Red Dot Design Award — це щорічна міжнародна премія в галузі дизайну, заснована в 1954 році. Її вручає європейський інститут Центру дизайну землі Північний Рейн-Вестфалія за видатну якість та особливі досягнення в дизайні.



"Отримання трьох нагород Red Dot підкреслює наше прагнення створювати продукти, які не лише чудово працюють, але й захоплюють користувачів своїм дизайном та зручністю використання. Це також відображає відданість і креативність нашої команди, підтверджуючи Ajax Systems як лідера на ринку систем безпеки та автоматизації дому", - Валентин Гриценко, CMO Ajax Systems.



KeyPad TouchScreen



KeyPad TouchScreen – бездротова клавіатура з 5-дюймовим IPS-дисплеєм та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом дає змогу легко керувати системою Ajax – як пристроями безпеки, так і автоматизації.



Екран з високою роздільною здатністю вміщує всі необхідні елементи керування. Технології DESFire і BLE (Bluetooth Low Energy), безліч можливостей налаштування кодів — все це гарантує зручну і захищену взаємодію з пристроєм.



Клавіатура активується та налаштовується через мобільний застосунок, надаючи інформацію про стан та інформативні сповіщення в режимі реального часу.



KeyPad TouchScreen



Розумні вимикачі та розетки LightSwitch & Outlet поєднують в собі передові технології, інтуїтивно зрозумілу функціональність і витончений дизайн. Пристрої доступні у 8 кольорах та пасують до найвибагливіших інтер'єрів. Повністю сенсорна панель приховує всю електроніку та антени в тонкому корпусі. Завдяки LED-підсвічуванню девайсами зручно користуватися в темряві.

Крім зовнішнього вигляду, доступне безконтактне керування - достатньо простого жесту рукою, ліктем або коліном на відстані 15 мм. Можна ефективно керувати пристроями в рукавичках або брудними руками, коли не хочеться торкатися вимикача.



LightSwitch & Outlet



Антипотоп-система WaterStop & LeaksProtect розроблена для захисту будинків і майна від затоплення. WaterStop автоматично перекриває воду за 5 секунд після тривоги датчика LeaksProtect або стороннього датчика протікання на об’єкті, де встановлено систему Ajax. Пристрій поєднує в собі запірний кран та потужний електропривід з блоком керування, що перекриває воду автоматично, за командою через застосунок Ajax або натисканням кнопки на місці. Система може активувати пристрої автоматизації за сценаріями Ajax, що відкриває більше можливостей для використання. Інтуїтивно зрозумілий застосунок надає всю інформацію в режимі реального часу з будь-якого місця.

LeaksProtect – компактний датчик у характерному дизайні Ajax, який миттєво спрацьовує, щойно вода потрапляє на будь-яку з чотирьох контактних пар з боків. Датчик не потребує складного монтажу і працює до 5 років від комплектних батарей.