180 продуктів, 3,5 млн користувачів, 20 нагород — результати року Ajax Systems

7 января 2025, 12:15

2024 рік був надзвичайно насиченим для команди Ajax Systems. Нині, коли він добіг кінця, ми з гордістю підбиваємо підсумки нашої роботи.

За цей рік портфоліо Ajax доповнилося 45 унікальними пристроями в усіх категоріях і тепер налічує 180 продуктів. Наш софт за цей період отримав 56 оновлень. Ми також анонсували розширення Cервісів Ajax — це стало початком нового етапу розвитку компанії.Наша команда працювала над зміцненням партнерських відносин задля задоволення запитів бізнесу та користувачів. Суттєве зростання кількості як кінцевих, так і PRO-користувачів свідчить про те, що інвестувати в навчання, ефективність і комунікацію — як онлайн, так і офлайн — це вдала стратегія.Ajax Systems отримала 20 нагород, які унаочнюють основні пріоритети компанії. Професійні спільноти в усьому світі відзначили інноваційність нашого заліза та софту, елегантний дизайн продуктів, а також ефективність нашої комунікації. Крім цього, за цей рік компанію Ajax Systems було тричі визнано найкращим виробником у галузі.