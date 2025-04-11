Засновник Ajax Systems став підприємцем року на SSEAs

11 апреля 2025, 8:15

Олександр Конотопський, засновник та голова наглядової ради Ajax Systems, був визнаний підприємцем року на Security and Safety Entrepreneur Awards 2025 (SSEAs) у Великій Британії.



Його відзначили за лідерство у впровадженні та просуванні інновацій у сфері безпеки.

Нагорода SSEAs покликана визнавати досягнення підприємців як зі стартапів, так і з відомих компаній, які працюють у різних галузях індустрії безпеки. Вона відкрита для представників усіх секторів, головна вимога — наявність продуктів або послуг на ринку Великої Британії. Нагорода SSEAs заснована на високих етичних принципах і активно підтримується низкою провідних галузевих організацій і профільних спільнот.



Для мене велика честь бути визнаним британською спільнотою фахівців у сфері безпеки. Це визнання є підтвердженням відданості нашої команди розробці високоякісних безпекових рішень. В Ajax Systems ми зосереджуємося на вирішенні реальних викликів у сфері безпеки. Ми постійно вдосконалюємо наші технології та робимо їх ще надійнішими та ефективнішими для професіоналів та кінцевих користувачів. Визнання британських експертів у сфері безпеки — важливий етап на шляху розширення присутності компанії та тісної співпраці з лідерами галузі. Ми щиро вдячні британській спільноті за цю честь, яка також зміцнює зв’язки між Україною та Великою Британією, - Олександр Конотопський, голова наглядової ради Ajax Systems.



Ajax Systems постійно отримує визнання британської професійної спільноти з безпеки, зокрема IFSEC & FIREX. У 2017 році Ajax Systems стала переможцем у номінації «Продукт року в галузі охоронної сигналізації або зовнішнього стримування». Компанія перемогла в категорії «Ініціатива року в галузі безпеки» на церемонії нагородження Security & Fire Excellence Awards 2023. У 2024 році, компанію було визнано кращим виробником систем безпеки та протипожежних систем.

KeyPad TouchScreen Jeweller отримав нагороду PSI Premier Awards 2024 як «Продукт року в галузі контролю доступу». На церемонії Security Awards 2024 у Великобританії, організованій Corporate Vision, компанія була визнана найкращим виробником обладнання для безпеки розумного будинку.