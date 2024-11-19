Vodafone переміг у конкурсі на перший та п'ятий лоти аукціону з розподілу частот

19 ноября 2024, 13:15

Vodafone Україна визнаний власником першого та п'ятого лотів за результатами торгів у рамках тендеру на отримання 4G ліцензій та отримав радіочастоти у смугах 1945-1950/2135-2140 МГц та 2575-2610 МГц.

Загальна вартість ліцензій становить 988 433 500 грн.

«Ми повністю реалізували свої завдання на сьогоднішньому аукціоні – ми отримали відмінний ресурс, необхідний для надання 4G послуг достойної якості. Разом з тим, інвестиції до бюджету України не закінчуються придбанням ліцензій. Протягом повномасштабної війни ми інвестували в Україну 12,66 мільярдів гривень і готові утримувати цей рівень, вкладаючи кошти в кращу в Україні 4G мережу з урахуванням попиту на дата-послуги, що зростає», – коментує результати тендеру Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна.

Отримані частоти відкривають нові можливості для покращення якості послуг у 4G мережі. Використання 2100 LTE забезпечить більш стабільний сигнал у 4G та додасть до 30% ємності мережі. Крім того, це дозволить поступово згортати 3G-мережу, розширювати LTE та впроваджувати на мережі технологію VoLTE, яка суттєво покращить якість голосового зв’язку.



За рахунок агрегації частот 1800 і 2100 МГц компанія зможе забезпечити значне підвищення швидкості інтернету. Використання діапазону 2600 TDD дозволить на 50% знизити навантаження на найбільш завантажені майданчики та підвищити швидкість в середньому у 1,5 рази.