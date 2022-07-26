Міжмережевий екран JuniperSRX services gateway 240

26 июля 2022, 9:45

Пакетна фільтрация - 600 Мбіт/с для IMIX-трафика (максимум 1800 Мбіт/с)

Пакетів в секунду - 200 000

IPSec (MD5/SHA1) VPN - 300 Mбіт/с

Нових сессий в секунду - 8500Пакетна фільтрація http трафік - 830 Мбіт/сIPS - 230 Мбіт/сМаксимальна кількість маршрутів BGP/OSPF/RIP/Static - 600 000Кількість IPsec тунелів - 1000Кількість зон безпеки - 10Кількість одночасних з'єднань - 256 000Наявність окремого слота під устновку PIM модулівПідтримка 3G мереж.Повний набір Unified Threat Management: (IDP/IPS; Antivirus /Antispam; Веб-фільтрації; Unified Access Control) при наявності необхідних ліцензійПідтримка системи Juniper NSM для обліку статистикиПідтримка функцій комутації другого рівня ( dot1q vlan, LAG, STP/RSTP )Підтримка функцій маршрутизації третього рівня ( OSPF, BGP (RR при наявності ліцензії), RIP, ECMP, MPLS, LDP, RSVP, CCC, VPLS )Передача Multicast трафіка, в. т. ч. IPsec всередині тунелів. PIM, IGMPПідтримка QoSРезервування, кластеризаціяПідключення точок бездротового доступу Juniper AX411РoE