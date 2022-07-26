Міжмережевий екран JuniperSRX services gateway 240

Пакетна фільтрация - 600 Мбіт/с для IMIX-трафика (максимум 1800 Мбіт/с)
Пакетів в секунду - 200 000
IPSec (MD5/SHA1) VPN - 300 Mбіт/с
Нових сессий в секунду - 8500
Пакетна фільтрація http трафік - 830 Мбіт/с
IPS - 230 Мбіт/с
Максимальна кількість маршрутів BGP/OSPF/RIP/Static - 600 000
Кількість IPsec тунелів - 1000
Кількість зон безпеки - 10
Кількість одночасних з'єднань - 256 000
Наявність окремого слота під устновку PIM модулів
Підтримка 3G мереж.
Повний набір Unified Threat Management: (IDP/IPS; Antivirus /Antispam; Веб-фільтрації; Unified Access Control) при наявності необхідних ліцензій
Підтримка системи Juniper NSM для обліку статистики
Підтримка функцій комутації другого рівня ( dot1q vlan, LAG, STP/RSTP )
Підтримка функцій маршрутизації третього рівня ( OSPF, BGP (RR при наявності ліцензії), RIP, ECMP, MPLS, LDP, RSVP, CCC, VPLS )
Передача Multicast трафіка, в. т. ч. IPsec всередині тунелів. PIM, IGMP
Підтримка QoS
Резервування, кластеризація
Підключення точок бездротового доступу Juniper AX411
РoE
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