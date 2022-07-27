27 июля 2022, 8:45

Багатофункціональний міжмережевий екран нового покоління (NGFW), призначений для розширеного захисту від новітніх загроз і шкідливих програм.

Міжмережевий екран Cisco ASA5508-K8 з сервісами FirePOWER забезпечує інтегрований захист від загроз протягом усього процесу атаки шляхом об'єднання в одному пристрої можливостей міжмережевого екрану Cisco ASA5508-K8 і найкращих в галузі функцій захисту від загроз і шкідливих програм Sourcefire.

Це рішення значно розширює можливості міжмережевих екранів нового покоління і перевершує інші сучасні міжмережеві екрани.

Cisco ASA5508-K8 з сервісами FirePOWER забезпечує масштабованість і контекст, необхідні для захисту мереж як підприємств малого і середнього бізнесу, так і корпорацій і центрів обробки даних, в одному рішенні NGFW. Чудовий багаторівневий захист.

Для захисту від загроз нового покоління рішення Cisco ASA5508-K8 з сервісами FirePOWER надає широкий набір функцій і багатофункціональні пристрої захисту.

Воно забезпечує комплексний захист від відомих і нових загроз, включаючи захист від цільових атак і поширення шкідливого ПЗ. Cisco ASA — це найбільш поширений в світі міжмережевий екран корпоративного класу з контролем стану.

Максимальна швидкість контролю додатків (AVC) - 250 Мбіт/с

Максимальна швидкість контролю додатків (AVC) і NGIPS - 125 Мбіт/с

Пропускна здатність з контролем стану (многопротокольная) - 300 Мбіт/с

Пам'ять - 4 ГБ

Температурний діапазон -25 до + 70°C

Мінімальний обсяг флеш-пам'яті системи - 8 ГБ

Пропускна здатність VPN (Потрійний стандарт шифрування даних DES/Розширений стандарт шифрування даних (3DES/AES)) - 100 Мбіт/с

Вага (з джерелом живлення змінного струму) - 1,82 кг

Інтерфейси - 8xGE Base-T Gigabit Ethernet 1xGE Base-T Gigabit

Ethernet Management 1 RJ-45 або Mini USB консольний порт

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