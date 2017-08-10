Состоялся официальный анонс мощного Lenovo K8 Note

10 августа 2017, 11:15

Китайская Lenovo на территории Индии представила свой новый смартфон – K8 Note.



В основе новинки – 10-ядерный процессор MediaTek Helio X23 + 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD максимальным объемом 128 ГБ.

Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение Full HD.



Основная камера – двойная – 13+5Мп; фронтальная – 13Мп.



Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Отмечена также поддержка Turbo Charging.



По части беспроводных модулей и интерфейсов известно о 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, FM-радио, USB OTG и dual-SIM.



Работает терминал под управлением Android 7.1.1.



Продажи новинки стартуют уже через 8 дней, а в рознице аппарат изначально появится в двух вариантах расцветки корпуса – черном и золотистом.