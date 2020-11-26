AliExpress и ещё 42 китайских приложения запретили в Индии

26 ноября 2020, 13:15

Стало известно о том, что власти Индии приняли решение о блокировке на территории страны 43 китайских приложений. Об этом объявило Министерство электроники и информационных технологий.

«Министерство электроники и информационных технологий правительства Индии сегодня издало указ в соответствие с разделом 69А Закона об информационных технологиях, блокирующий доступ к 43 мобильным приложениям. Это действие было предпринято после получения информации касательно этих приложений о том, что они могут использоваться для ведения деятельности, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, безопасности государства и общественного порядка», — говорится в заявлении ведомства.



Согласно имеющимся данным, приказ о блокировке софтверных решений был издан на основе «исчерпывающих отчётов», которые чиновникам предоставили специалисты Индийского координационного центра киберпреступности при Министерстве внутренних дел. Источник отмечает, что многие из попавших в список блокировки приложений всё ещё доступны для загрузки из магазина цифрового контента Play Маркет, но в ближайшее время это изменится.



Напряжённая ситуация, которая сложилась в отношениях между Индией и Китаем, уже не раз становилась причиной блокировок мобильных приложений в стране. В июне этого года правительство Индии заблокировало 59 программных продуктов китайского происхождения, а в сентябре под запрет попали ещё 118 мобильных приложений из Поднебесной. Стоит отметить, что в длинном списке запрещённого в Индии ПО есть известные многим имена, такие как TikTok, PUBG Mobile и UC Browser.

(C) 3dnews.ru