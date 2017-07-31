Названа ориентировочная дата анонса смартфона Lenovo K8 Note

31 июля 2017, 9:15

Представители китайской компании Lenovo назвали ориентировочную дату анонса смартфона K8 Note.

Речь идет о 9 августе. Состоится событие в рамках специального мероприятия в Индии.Судя по всему, грядущая новинка таки получит повышенную производительность, если сравнивать ее с предшественниками. Так, к примеру, тот же K5 Note работает MediaTek Helio P10, а K6 Note - Qualcomm Snapdragon 430.А вот если верить тестеру Geekbench, эта новинка Lenovo будет основана на MediaTek Helio X20. Объем ОЗУ составит 4 ГБ. Кроме того, «из коробки» аппарат будет с Android 7.1.1.Другие спецификации пока не приводятся.