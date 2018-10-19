Lenovo K5 Pro – недорогой смартфон с аккумулятором на 4050 мАч и не только

Новинка представляет собой безрамочный аппарат, у которого две двойные камеры с поддержкой функций искусственного интеллекта.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 636. Объем оперативной памяти 4 ГБ либо 6 ГБ, а встроенной пользовательской 64ГБ либо 128 ГБ.
Емкость аккумулятора – 4050 мАч. Отмечена также поддержка быстрой зарядки.
Работает аппарат под управлением Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ZUI.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов «на борту» 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n ), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.
В продаже «трубка» появится по цене от $143 за самую младшую модификацию.