Состоялся официальный анонс смартфона Lenovo S5 Pro – 4 камеры и 6 ГБ ОЗУ

19 октября 2018, 12:15

Китайская Lenovo объявила об анонсе своего нового смартфона Lenovo S5 Pro.



В качестве аппаратной платформы "под капотом" 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636. Объем оперативной памяти 6 ГБ, а встроенной пользовательской 64/128 ГБ. Пользователь может расширить последнюю за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.

Диагональ дисплея – 6,2 дюйма, а его разрешение – 1080х2246 точек, соотношение сторон 18,7:9.Основная камера получила модули 20Мп+12Мп, а фронтальная обладает модулями 20Мп+8Мп.Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной панели.Емкость аккумулятора – 3500 мАч. Поддерживается также возможность быстрой зарядки.Работает новинка под управлением Android 8.1. Поверх оси установлена оболочка ZUI 5.0.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане "под капотом" 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.Lenovo S5 Pro изначально поступит в продажк в черном цветовом решении корпуса, а также голубом и золотистом. Стоимость аппарата - $187 за версию 6 ГБ ОЗУ/ 64 ГБ ПЗУ. Релиз намечен на 23 октября.