21 марта 2018, 12:15

Lenovo представила смартфон S5: двойная камера и алюминиевый корпус

Китайская Lenovo «отметилась» анонсом своего нового смартфона среднего ценового уровня – S5.

В основе – 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625, тактовая частота которого до 2 ГГц. Кроме того, здесь 3/4 ГБ оперативной памяти и графика Adreno 506 и 32/64 ГБ встроенной памяти.

Диагональ дисплея – 5,7 дюйма, а его разрешение 1080х2160 точек, соотношение сторон 18:9.

Основная камера – двойная – 13Мп. Ее дополнили светодиодной вспышкой.

Сканер отпечатков пальцев реализован на тыльной панели.

Фронтальная камера получилась 16Мп.


Корпус смартфона реализован из алюминия.

Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

Работает новинка под управлением Android 8.х Oreo, поверх которой «натянута» оболочка  ZUI 4.0.

Версия терминала с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ оценена $160; с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ - $190, а модификация на 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, которая выйдет немного позже, «влетит» своему покупателю в $250.


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