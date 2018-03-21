Lenovo представила смартфон S5: двойная камера и алюминиевый корпус

Китайская Lenovo «отметилась» анонсом своего нового смартфона среднего ценового уровня – S5.
В основе – 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625, тактовая частота которого до 2 ГГц. Кроме того, здесь 3/4 ГБ оперативной памяти и графика Adreno 506 и 32/64 ГБ встроенной памяти.
Диагональ дисплея – 5,7 дюйма, а его разрешение 1080х2160 точек, соотношение сторон 18:9.
Основная камера – двойная – 13Мп. Ее дополнили светодиодной вспышкой.
Сканер отпечатков пальцев реализован на тыльной панели.
Фронтальная камера получилась 16Мп.
Корпус смартфона реализован из алюминия.
Емкость аккумулятора – 3000 мАч.
Работает новинка под управлением Android 8.х Oreo, поверх которой «натянута» оболочка ZUI 4.0.
Версия терминала с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ оценена $160; с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ - $190, а модификация на 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, которая выйдет немного позже, «влетит» своему покупателю в $250.