Lenovo представила проектор Smart Projector T500 стоимостью $465

28 сентября 2021, 9:45

Lenovo представила новую модель домашнего проектора среднего ценового диапазона.

Продукт получил название Smart Projector T500. Устройство может похвастаться компактными габаритами, но при этом способно выводить чёткое и яркое изображение в высоком разрешении.

Lenovo Smart Projector T500 выполнен в компактном корпусе белого цвета, который впишется в любой интерьер. T500 проецирует изображение по технологии DLP, то есть с использованием матрицы микроскопических зеркал. T500 использует 1,05 миллиона микрозеркал DMD. Новинка способна демонстрировать изображение в физическом разрешении Full HD. Поддерживается воспроизведение 4К-контента. Проектор поддерживает HDR10 и может похвастаться коэффициентом контрастности 1000:1. Яркость достигает 1400 люменов, что довольно много для домашних проекторов.



Smart Projector T500 выводит изображение с соотношением сторон 16:9. Расстояние от проектора до экрана может варьироваться в пределах от 80 см до 8 м. Устройство может похвастаться функциями автофокуса и исправления трапециевидных искажений.

Новинка оборудована двумя 8-Вт широкополосными динамиками с поддержкой Dolby Audio. Как аудио так и видео на новинку можно транслировать без проводов. В основе проектора лежит чип Morningstar T972-H, работающий в связке с 2 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость eMMC-накопителя составляет 32 Гбайт. Устройство поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и оснащён системой охлаждения с четырьмя медными трубками.



Стоимость базовой версии устройства составляет $465. Кроме того, существует модель, дизайн которой разрабатывался совместно с музеем предметов старины Дунхуань (на последнем фото). Её цена начинается от $540.

(С) 3dnews.