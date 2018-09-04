Sharp Aquos D10 – 5,99-дюймовый смартфон за 400 евро

4 сентября 2018, 13:45

На IFA2018 компания Sharp анонсировала свой новый смартфон в среднем ценовом дивизионе - Aquos D10.

В основе новинки – 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 630, тактовая частота до 2,2 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 508. Объем оперативной памяти – до 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ.Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение – 1080х2160 точек.Основная камера получилась двойной – модули 12Мп и 13Мп. Фронтальная камера – 16Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS, порт USB Type-C, модуль NFC.Стоимость новинки – 400 евро. Дата релиза пока не уточняется.