Состоялся анонс смартфона Sharp Aquos S3: двойная камера и чип Snapdragon 630

28 марта 2018, 9:15

Компания Sharp представила на Тайване свой новый смартфон - Aquos S3.



Новинка позиционируется в роли самого компактного «умного» телефона с 6-дюймовым дисплеем. Габариты «трубки» -148,2х74,2 мм.

Разрешение экрана – 1080х2280 точек. В вырезке верхней части реализована 16Мп фронтальная камера. Сам же дисплей, согласно официальным данным, занимает примерно 91% всей передней панели.«Сердцем» системы является 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 630, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Кроме того, в связке здесь Adreno 508 и сотовый модем X12 LTE. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ.Основная камера получилась двойной – модули 12Мп и 13Мп. Кроме того, на тыльной панели также сканер отпечатков пальцев.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за Bluetooth 5.0, NFC и USB Type-C.Емкость аккумулятора – 3200 мАч.Работает новинка под управлением Android 8.0.Точная дата релиза пока не приводится, однако стоимость уже известна - $410.