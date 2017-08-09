Состоялся официальный анонс Sharp Aquos S2

9 августа 2017, 11:45

Компания Sharp, как говорят в народе, "без особого шума и пыли" анонсировала свой новый смартфон - Aquos S2.



Ключевые отличительные особенности терминала – безрамочный дисплей, а также ультраузкий сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера.

В основе терминала – 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630 на 2,2 ГГц. Кроме того, известно о том, что рынок увидит версия терминала и с 8-ядерным Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативной памяти 6/8 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ. Предусмотрен также гибридный слот для карт расширения памяти.Диагональ дисплея – 5,5-дюймов, а его разрешение 1080х2040 точек.Сам по себе корпус трубки производитель покрыл стеклом, а также металлической окантовкой.Работает данная модель под управлением Android 7.1.1. Емкость аккумулятора – 3020 мАч.В продаже Aquos S2 появится с ориентировочным ценником в $370. Первая страна – Китай. Релиз намечен уже на следующей неделе.