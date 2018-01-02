Продажи планшета Pixel C прекращены

2 января 2018, 10:15

Американская Google, как говорят в народе, «без особого шума и пыли» свернула продажи своего гибридного планшета Pixel C.

На данный момент он уже исчез из фирменного онлайн-магазина Google Store.Кстати, теперь адрес страницы с Pixel C перенаправляется на Pixelbook, что пусть и косвенно, но все-таки свидетельствует о смещении акцентов на хромбуки.Планшет Pixel C, напомним, появился в продаже в декабре 2015 года со стартовым ценником $499 за 32ГБ версию и $599 за 64 ГБ. В качестве опции к планшету предлагалась смарт-клавиатура за дополнительные $149.