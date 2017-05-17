Состоялся официальный анонс смартфона Huawei Y7

Китайская компания Huawei, как говорят в народе, "без особого шума и пыли" анонсировала свой новый доступный смартфон - Huawei Y7.
Аппарат получил металлический корпус, а также сканер отпечатков пальцев.
В основе – 8-ядерный процессор Snapdragon 435 + графика Adreno 505 + 2 ГБ ОЗУ/16 ГБ ПЗУ. Для последней предусмотрена возможность расширения встроенной памяти.
Кроме того, внутри аккумулятор на 4000 мАч.
Среди прочего отмечена поддержка dual-SIM, 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 LE, GPS.
Работает аппарат под управлением Android 7.0.
Точная дата релиза пока не называется.