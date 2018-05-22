Huawei объявляет о старте продаж модели смартфона Y7 Prime 2018 в Украине

22 мая 2018, 9:15

Подразделение Huawei Consumer Business Group объявляет о начале продаж на украинском рынке смартфона линейки Huawei Y — Huawei Y7 Prime 2018.

Новинка оснащена функцией распознавания лица, сканером отпечатка пальца, а также безрамочным экраном и двойной камерой.



Huawei Y7 Prime 2018 имеет широкоформатный 5,99-дюймовый экран Huawei FullView с разрешением HD+ (1440 × 720 пикселей), обеспечивая качественный визуальный опыт. Защитное 2,5D-стекло, относительно небольшие размеры и эргономичный дизайн не только делают устройство удобным для пользования, но и придают ему презентабельный вид.

Трендовая функция разблокировки устройства с помощью распознавания лица работает быстро и точно. Интеллектуальный алгоритм может автоматически обнаруживать 1 024 черты лица человека и достоверно сопоставлять их с сохраненными изображениями. Huawei Y7 Prime 2018 также имеет высокоточный сканер отпечатка пальца, который разблокирует устройство максимум за 0,35 секунды.



8-мегапиксельная фронтальная камера комплектуется мягкой адаптируемой вспышкой, которая автоматически оценивает освещение лица и регулирует уровень яркости, чтобы создавать естественные портреты. 10-уровневый режим Beauty Mode позволяет делать отличные селфи в любое время и в любом месте. Фронтальная камера также поддерживает такие фотографические эффекты дополненной реальности, как изменение фона снимка либо веселый косплей. Основная камера состоит из двух фотосенсоров, 13 и 2 Мп, и обеспечивает фотолюбителей отличным инструментом для создания ярких детализированных снимков, а эффект боке сделает фотографии еще более художественными.

Huawei Y7 Prime 2018 оснащен фирменным интерфейсом пользователя EMUI 8.0 на базе Android 8.0. Используя фирменные алгоритмы машинного обучения Huawei, устройство изучает поведение и привычки пользователей, повышая свою производительность.



Емкий аккумулятор 3 000 мАч с энергосберегающей технологией позволяет просматривать 13 часов видео и проигрывать 58 часов музыки на одном заряде.



Huawei Y7 Prime 2018 отличается наличием слота для 3 карт — двух nanoSIM и одной microSD. Так пользователь может и сохранять большие объемы информации, и одновременно пользоваться услугами двух мобильных операторов.



Продажи смартфона стартуют 21 мая в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Lavina Mall, Dream Town и «Городок», а также во всех розничных сетях Украины. Huawei Y7 Prime 2018 будет представлен в черном и синем цветах корпуса. Рекомендованная стоимость новинки — 5 999 грн.