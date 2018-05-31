Huawei объявляет о начале продаж смартфона Huawei Y6 Prime 2018 в Украине

31 мая 2018, 17:45

Подразделение Huawei Consumer Business Group объявляет о выходе на украинский рынок еще одного устройства серии Huawei Y — смартфона Huawei Y6 Prime 2018.

В гаджете доступна функция распознавания лица, безрамочный экран и слоты для 3 карт: двух nanoSIM и одной microSD, что позволит активным пользователям сохранять большие объемы информации и одновременно пользоваться услугами двух мобильных операторов.



Новинка имеет 5,7-дюймовый широкоформатный экран Huawei FullView с разрешением HD+ (1440 × 720 пикселей) и защитным 2,5D-стеклом.



Качественные динамики аудиосистемы Huawei Y6 Prime 2018 способны воспроизводить звук до 88 дБ. Несмотря на большую мощность, звучание остается мягким и приятным. Режим караоке позволяет каждому почувствовать себя артистом, нужно лишь надеть гарнитуру, спеть и услышать свой голос в наушниках. Еще одна отличная функция — режим групповой музыки, который превращает подключенные к Huawei Y6 Prime 2018 смартфоны (до 8) в динамики, создавая объемное 5.1-звучание. Летние вечеринки с друзьями теперь легко устроить за считанные минуты.



Кроме функции распознавания лица, Huawei Y6 Prime 2018 также предоставляет пользователю возможность разблокировать устройство за 0,35 секунды с помощью усовершенствованного сканера отпечатка пальца.



Мягкая адаптируемая вспышка 8-мегапиксельной фронтальной камеры автоматически регулирует уровень подсветки лица в зависимости от освещенности, позволяя получать естественные селфи даже в темноте. Камера также поддерживает основные фотографические эффекты дополненной реальности.



Huawei Y6 Prime 2018 оснащен емким аккумулятором 3 000 мАч с энергосберегающей технологией 6.0. Это позволяет просматривать 14 часов видео и проигрывать 57 часов музыки на одном заряде.



Продажи Huawei Y6 Prime 2018 стартуют 4 июня в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Lavina Mall, Dream Town и «Городок», а также во всех розничных сетях Украины.



Huawei Y6 Prime 2018 будет представлен в черном, синем и золотом цветах корпуса. Рекомендованная стоимость новинки — 4 999 грн.