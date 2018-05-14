Huawei объявляет о начале продаж в Украине смартфона Y6 2018

14 мая 2018, 15:45

Подразделение Huawei Consumer Business Group объявляет старт продаж на украинском рынке нового устройства в молодежной линейке Huawei Y — смартфона Huawei Y6 2018.

Оснащенный функцией распознавания лица, а также безрамочным экраном и качественной аудиосистемой, этот смартфон особенно придется по душе тем, кто предпочитает использовать мобильное устройство для игр, просмотра видео и прослушивания музыки.

Huawei Y6 2018 имеет широкоформатный 5,7-дюймовый экран Huawei FullView с разрешением HD+ (1440 × 720 пикселей) и защитным 2,5D-стеклом, обеспечивая качественный визуальный опыт.



Устройство оснащено аудиосистемой, динамики которой могут воспроизводить звук до 88 дБ, что намного громче, чем другие смартфоны на рынке. Несмотря на такую мощность, звучание остается мягким и приятным. С режимом караоке* пользователю легко почувствовать себя звездой: стоит лишь надеть гарнитуру, спеть песню и услышать свой голос в наушниках. Устройство также поддерживает режим групповой музыки*. Он позволяет подключать до 8 смартфонов, превращая их в динамики, которые создают объемное 5.1-звучание. Устроить вечеринку с друзьями теперь легко в любое время и в любом месте.



В Huawei Y6 2018 с успехом реализована актуальная функция разблокировки устройства при помощи распознавания лица. Интеллектуальный алгоритм может автоматически обнаруживать 1 024 черты лица человека и с высокой точностью сопоставлять их с предварительно сохраненными изображениями.



Мягкая адаптируемая вспышка 5-мегапиксельной фронтальной камеры позволяет автоматически оценивать освещение лица и регулировать уровень яркости вспышки, чтобы создавать естественные портреты. Устройство также поддерживает* основные фотографические эффекты дополненной реальности.



Huawei Y6 2018 оснащен емким аккумулятором 3 000 мА*ч с энергосберегающей технологией 6.0. Это позволяет просматривать 14 часов видео и проигрывать 57 часов музыки на одном заряде.

Наличие слотов для 3 карт — двух nanoSIM и одной microSD — позволяет пользователю не идти на компромисс между возможностью сохранять большие объемы информации и удобством общения либо использования мобильного интернета.Продажи смартфона стартуют 11 мая. Huawei Y6 2018 представлен в черном и синем цветах корпуса. Рекомендованная стоимость новинки — 3 999 грн.