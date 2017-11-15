Huawei объявляет о начале продаж в Украине смартфона Huawei Mate10 lite

15 ноября 2017, 11:15

Подразделение Huawei Consumer Business Group объявляет старт продаж на украинском рынке ожидаемого смартфона линейки Huawei Mate10 — Huawei Mate10 lite.

Новинка появится в фирменных магазинах Huawei уже с 17 ноября.Huawei Mate10 lite обладает широкоформатным 5,9-дюймовым экраном Huawei FullView с разрешением 2160 х 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, который обеспечивает качественный визуальный опыт.Huawei Mate10 lite — это первый смартфон Huawei c 4-мя камерами: двойной фронтальной камерой на 13 Мп и 2 Мп и двойной основной камерой на 16 Мп и 2 Мп. Двойные камеры позволяют снимать качественные фото с профессиональным эффектом размытия фона (боке), а настраивать фокус возможно даже после съемки.Устройство работает на базе 8-ядерного процессора Kirin 659, а емкость аккумулятора составляет 3 340 мА*ч.Уже с 17 ноября смартфон будет доступен в фирменных магазинах Huawei в торгово-развлекательных центрах Lavina Mall, Dream Town и "Городок", а с 24 ноября Huawei Mate10 lite появится в продаже во всех розничных сетях.Смартфоны, поступившие в продажу в ноябре, будут представлены в черном цвете, а в декабре ассортимент Huawei Mate10 lite расширится вариацией в синем корпусе.Рекомендованная стоимость новинки — 9 999 грн. Каждый покупатель, который приобретет Huawei Mate10 lite в фирменных магазинах Huawei, получит в подарок монопод.