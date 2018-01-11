Huawei на CES 2018: компания начинает продажи Huawei Mate10 Pro в США

На выставке CES 2018 подразделение Huawei Consumer Business Group (CBG) заявило о том, что его флагманский смартфон, Huawei Mate10 Pro, совсем скоро будет доступен в США.
С 18 февраля пользователи смогут приобрести устройство в крупных розничных магазинах электроники, таких как Best Buy, Amazon, Microsoft, Newegg и B&H. Модель будет доступна для предзаказа с 4 февраля.
Отличающийся безупречным дизайном, процессором со встроенным искусственным интеллектом, емким аккумулятором и новой двойной камерой Leica, Huawei Mate10 Pro будет работать в американских GSM-сетях, включая AT&T, T-Mobile, Cricket, MetroPCS, Simple Mobile и Tracfone. Таким образом, потребителям предоставляется большой выбор операторов и контрактов для подключения.
«За последнее время мы достигли беспрецедентного глобального роста компании и сегодня представляем свой флагманский продукт в США, — комментирует Ричард Ю, генеральный директор Huawei Consumer Business Group. — Huawei присутствует на американском рынке и является частью прогрессивного сообщества, которое стремится расширять границы возможного и улучшать жизнь с помощью технологий. Наш новый продукт, смартфон Huawei Mate10 Pro, — это устройство, в котором потребители США нуждаются и которого заслуживают».
На американском рынке также будет доступен смартфон Huawei Mate10 Porsche Design. С февраля 2018 года устройство можно будет приобрести за 1 225 долларов на таких крупных торговых онлайн-платформах, как Best Buy, Amazon и Microsoft, а в конце февраля — в магазинах Porsche Design в США.
Huawei также заявила о сотрудничестве со всемирно известной по кинофильмам «Чудо-женщина» и «Лига справедливости» актрисой Галь Гадот. Она поможет компании исследовать пользовательский опыт, чтобы лучше понять потребности клиентов и предоставить им оптимизированный продукт.
«Huawei постоянно расширяет границы возможного, предлагая своим клиентам новейшие технологии. Приглашение присоединиться к команде Huawei стало для меня честью, особенно сейчас, когда компания выводит на американский рынок флагманское устройство Huawei Mate10 Pro, — отметила Галь Гадот. — Партнерство с таким брендом, как Huawei, — захватывающий новый опыт для меня. Я с нетерпением жду наших общих проектов в этом году, поскольку хочу сделать значимый вклад в развитие компании».
Для оптимизации работы большого спектра продуктов для дома, которые подключаются к Wi-Fi, Huawei представила гибридную систему Huawei WiFi Q2. Эта легко настраиваемая система автоматически подключает пользователей к самой быстрой точке Wi-Fi и гарантирует надежный сигнал во всем доме.
Еще одним анонсом от Huawei стало заявление о стратегическом сотрудничестве компании с корпорациями IMAX и Xerpi. Ожидается, что результатом этого долгосрочного партнерства станет разработка продуктов и контента виртуальной и дополненной реальности.
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