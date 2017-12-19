Huawei объявляет о начале продаж смартфона Huawei Mate10 Pro в Украине

19 декабря 2017, 13:45

Подразделение Huawei Consumer Business Group сообщает о старте продаж в Украине флагмана премиум-линейки Huawei Mate — смартфона Huawei Mate10 Pro.

Новинка доступна в фирменных магазинах Huawei и в специализированных розничных сетях по всей стране с 15 декабря.

Huawei Mate10 Pro — топовый смартфон линейки Mate. Устройство имеет 6-дюймовый OLED-экран Huawei FullView с соотношением сторон 18:9 и поддерживает технологию HDR 10, что обеспечивает качественный визуальный опыт. Стильный корпус смартфона выполнен из 3D-стекла с изогнутыми краями для удобной фиксации в ладони.Huawei Mate10 Pro аботает на базе революционной платформы Kirin 970 с искусственным интеллектом, которая способна запоминать и анализировать поведение пользователя.Двойная основная (20 и 8 Мп) камера смартфона разработана в сотрудничестве с легендарным брендом Leica. Камеры управляются искусственным интеллектом, имеют функцию размытия фона и цифровой зум, а также могут автоматически выбирать нужные настройки, анализируя условия съемки.Huawei Mate10 Pro оснащен 4 000 мA*ч батареей и способен заряжаться от 1 до 20% за 10 минут и от 1 до 58% за 30 минут.С 15 декабря флагман будет доступен в коричневом цвете корпуса в фирменных магазинах Huawei в торгово-развлекательных центрах Lavina Mall, Dream Town и «Городок», а также во всех розничных сетях.Рекомендуемая стоимость новинки — 24 999 грн. Каждый покупатель Mate10 Pro получит в подарок сертификат на 2-годичный VIP-сервис в центрах обслуживания Huawei и трехмесячную гарантию на экран (единоразовая замена).