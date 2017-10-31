Huawei выводит на украинский рынок смартфоны серии Huawei Mate 10

31 октября 2017, 12:15

Подразделение Huawei Consumer Business Group сообщает, что в Украине будут доступны в продаже две модели смартфонов линейки Huawei Mate 10: Huawei Mate 10 Pro и Huawei Mate 10 lite.Первое, что привлекает внимание в элегантном дизайне Huawei Mate 10 lite — это широкоформатный экран Huawei FullView. Mate 10 lite — уникальная модель в своем классе. 5,9-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 х 1080 пикселей до сих пор встречался только у флагманских устройств. При этомширина девайса сопоставима со смартфонами с 5.5-дюймовым экраном. Соотношение экрана к корпусу составляет 83%.Мягко закругленные углы корпуса из металла делают устройство удобным для управления одной рукой. Положение каждого элемента — камеры, сканера отпечатка пальца, USB-разъема, вспышки — тщательно продумано, чтобы сделать пользование смартфоном максимально удобным, а его дизайн — привлекательным.Huawei Mate 10 lite — это первый смартфон Huawei c 4-мя камерами. Двойная фронтальная селфи-камера на 13 Мп и 2 Мп оснащена мягкой вспышкой Selfie Toning Flash, которая обеспечивает освещение студийного качества для более художественных и ярких снимков. Двойная основная камера объединяет фотосенсоры на 16 Мп и 2 Мп. Фронтальные и основные камеры имеют функцию размытия фона (боке), а также способны обеспечить качественный снимок даже в условиях недостаточного освещения.Huawei Mate 10 lite может похвастаться и необычайной «выносливостью» — смартфон работает на базе 8-ядерного процессора Kirin 659, а емкость его аккумулятора составляет 3340 мА*ч. Huawei Mate 10 lite имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ. Таким образом, устройство отличается высокой продуктивностью и длительным временем автономной работы.С помощью системы машинного обучения смартфон оптимизирует производительность на основании привычного поведения пользователя.Кроме того, устройство оснащено интеллектуальным сканером отпечатков пальцев, который использует машинное обучение. При каждом использовании сканер становится более точным, тем самым обеспечивая высокий уровень защиты данных владельца.Устройство также имеет фирменную аудиосистему Huawei Histen для воспроизведения экстраординарного звука при просмотре видео- и аудиоконтента.Флагман 2017 года был представлен 16 октября в Мюнхене и уже к концу года ожидается в Украине. Устройство привлекает внимание статусным дизайном с 6-дюймовым OLED-экраном Huawei FullView с соотношением сторон 18:9. Смартфон работает на фирменном процессоре Huawei Kirin 970 c встроенным искусственным интеллектом.Также устройство оснащено камерами, разработанными в сотрудничестве с легендарным брендом Leica. Камеры обладают технологией распознавания объектов и сцен в режиме реального времени, работающей под управлением искусственного интеллекта. Двойная основная камера с 12-мегапиксельным RGB-сенсором и 20-мегапиксельным монохромным сенсором позволяют делать изображения более четкими и резкими.Еще одно значимое преимущество новинки — 4 000 мA*ч батарея с «умной» системой управления расходом заряда аккумулятора.Устройства линейки Mate будут доступны в розничных сетях на территории Украины ближе к концу 2017 года.