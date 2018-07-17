Huawei объявляет перечень смартфонов, которые получат технологию GPU Turbo

17 июля 2018, 9:45

Huawei Consumer Business Group объявила перечень смартфонов, которые получат GPU Turbo - технологию обработки графики, что позволит значительно повысить производительность смартфонов в графически интенсивных программах и играх.

Вместе с обновлением интерфейса EMUI первыми обновления получат смартфоны Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 PORSCHE DESIGN, Huawei P20 Pro и Huawei P20 и Huawei Mate RS PORSCHE DESIGN.

Подход Huawei к перестройке архитектуры обработки графики на системном уровне - это новый способ, который позволит поддерживать смартфоны в течение длительного времени после их запуска. Поскольку сейчас проблемой большинства смартфонов является несоответствие требованиям графически сложных приложений, игр и программ с VR.

Графический процессор Turbo способен ускорять производительность, оптимизируя использование ресурсов программными и аппаратными системами. GPU Turbo увеличивает эффективность обработки графики до 60%, тогда как общее потребление энергии экономит на 30%. Это практическое усовершенствование для потребителя, поскольку операции по обработке графики обычно быстро садят аккумулятор.

Прототипом для GPU Turbo стал дизайн автомобильного турбокомпрессора, который использует цилиндр для подачи дополнительного воздуха в двигатель внутреннего сгорания, чтобы дать автомобилю дополнительный прирост мощности без сверхпотребления топлива.

Это обновление является ответом компании Huawei на проблемы пользователей, возникшие из-за быстрого развития инноваций. Технология позволит, в том числе бюджетным и средним смартфонам воспроизводить сложные игры и приложения плавно и слаженно. Поэтому почувствовать совершенствования обработки графически сложных программ можно будет в тяжелых играх и приложениях. Сначала GPU Turbo будет поддерживать PUBG MOBILE и Mobile Legends: Bang Bang. Перечень других игр компания объявит позже.

Кроме улучшения игрового опыта, GPU Turbo обеспечит оптимизированное использование интерфейса EMUI устройствами Huawei. Повышение производительности также будет способствовать новым технологиям, таким как AR и VR, открывая безграничные возможности, такие как создание виртуальных аудиторий, интернет-магазинов, телемедицины и др.

Компания Huawei анонсирует GPU Turbo в критический момент, когда рынок мобильных игр во всем мире резко растет. В 2017 году расходы на мобильные игры были более чем вдвое больше, чем на ПК-игры, и почти в четыре раза больше, чем на традиционные игровые консоли (сообщает IDC). Мобильный игровой сегмент во всем мире достигает 46,1 миллиарда долларов, что составляет 42% от общего объема - 108,9 миллиарда долларов США от игровых поступлений в 2017 году (сообщает Newzoo, аналитическая компания в игровой отрасли).