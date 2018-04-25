Huawei P20 Pro назван лучшим смартфоном для фотографии 2018 года

25 апреля 2018, 10:45

... званием «Лучший смартфон для фотографии 2018». За смартфон Huawei P20 Pro проголосовали представители 29 специализированных изданий-членов ассоциации со всего мира.Huawei второй год подряд получает эту престижную награду за свою флагманскую серию P, что является признанием усилий инженеров и дизайнеров Huawei по созданию устройств, которые становятся лидерами отрасли.«Устройства серии Huawei P хорошо известны своими экстраординарными камерами. В своих новых флагманах мы использовали первый в мире фотомодуль с тремя камерами, который разрабатывали совместно с Leica. Таким образом, серия P снова отличается превосходными характеристиками и позволяет каждому, от любителядо профессионала, создавать невероятные фотоснимки. Хотелось бы поблагодарить TIPA за признание нашего новейшего флагманского продукта и присвоение ему престижного звания», — говорит Ли Чанчжу, вице-президент направления смартфонов подразделения Huawei Consumer Business Group.Huawei P20 Pro может похвастаться первой в мире тройной камерой Leica с наибольшим количеством пикселей среди смартфонов, доступных на рынке. 40-мегапиксельный RGB-сенсор, 20-мегапиксельный монохромный сенсор и 8-мегапиксельный сенсор с телефотолинзой с 3-кратной оптической стабилизацией. Камеры имеют объективы f/1.8, f/1.6 и f/2.4 соответственно. Все это в сочетании с более чем 500 алгоритмами распознавания сцен в 19 категориях, которые работают под управлением искусственного интеллекта, позволяет потребителям без усилий снимать фотографии профессионального уровня.«Второй год подряд эксперты TIPA отмечают смартфон бренда Huawei за его превосходство в области смарт-фотографии, — сказал Томас Герверс, председатель TIPA. — Новый P20 Pro, камеры которого созданы в сотрудничестве с Leica, является очередной поразительной вехой в развитии смартфонов для высококачественной фотографии».Возможности камер серии P стали новым стандартом для смартфонов, что также было отражено в недавнем рейтинге DxOMark, эксперты которого изучают и оценивают качество камер и объективов. Так, Huawei P20 Pro и Huawei P20 были отмечены двумя самыми высокими итоговыми баллами, рекордными для мобильных устройств. Смартфоны были оценены трехзначной цифрой — 109 и 102 соответственно.Ларс Рем из DxOMark прокомментировал: «Мы привыкли к тому, что каждое новое поколение камер для смартфонов немного лучше предыдущего. Однако, глядя на фотографии и результаты тестов P20 Pro, кажется, что Huawei превзошел показатели сразу двух поколений смартфонов. Тройная камера в P20 Pro — это самое большое новшество за последнее время, меняющее правила игры для всей отрасли».Основанная в 1991 году в Париже, ассоциация TIPA является самой крупной организацией, объединяющей независимые фотоиздания. Среди членов ассоциации — самые известные редакторы. Награды TIPA ежегодно присуждаются наилучшим фотокамерам, объективам, аксессуарам для фотосъемки и технике для воспроизведения изображений. Победителей этого года определяли эксперты из 27 изданий Азии, Австралии, Европы, Северной и Южной Америки. Номинанты оцениваются по критериям качества, производительности и стоимости, которые очень важны для конечного пользователя. Любая награда TIPA считается знаком качества и рассматривается как ответственная рекомендация к покупке того или иного продукта. Признание TIPA — это авторитетное подтверждение качества камеры P20 Pro.