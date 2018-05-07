Huawei реализовала рекордное количество смартфонов серии P20

7 мая 2018, 12:45

Компания Huawei Consumer Business Group объявила о том, что всего за 30 дней с момента запуска в странах Центрально-Восточной и Северной Европы, 27 марта 2018 года, на этом рынке были проданы более 100 000 смартфонов линейки Huawei P20.

В Украине эта серия также имеет высокий спрос — больше половины всей партии, поставленной в страну, было распродано за первую неделю с момента старта продаж (в Украине это было 21 апреля).

Это знаменательное событие для компании, а также новый рекорд для бренда, который делает серию P20 наиболее продаваемой с момента запуска линейки. Huawei P20 Pro понадобилось всего четыре недели после официального старта продаж, чтобы в 17 раз превысить показатели реализации своего прошлогоднего предшественника, Huawei P10 Plus. Наибольшим спросом Huawei P20 Pro пользуется в Польше, Норвегии, Швеции и Австрии. Последние цифры продаж подтверждают, что спрос на флагманские смартфоны Huawei растет.«Недавно мы поделились новостями о рекордных продажах на нашей электронной платформе Vmall, когда компания Huawei заработала 100 миллионов юаней за первые 10 секунд после старта продаж серии Huawei P20. Такие выдающиеся показатели реализации в разных регионах, включая украинский рынок, подтверждают уверенность покупателей в продуктах Huawei и демонстрируют нашу приверженность созданию инновационных и выдающихся смартфонов премиум-сегмента», — комментирует Кевин Чжоу, руководитель подразделения Huawei Consumer BG в Украине.Первый в мире смартфон с тройной камерой Leica Huawei P20 Pro был представлен одновременно с Huawei P20. В настоящее время устройства серии Huawei P20 занимают первые позиции рейтинга смартфонов для фотографирования DxOMark. Устройства являются первыми смартфонами, которые были оценены экспертами трехзначной цифрой.