Huawei и Хелена Кристенсен представили новый смартфон Huawei P20 Pro

29 марта 2018, 9:45

Huawei Consumer Business Group объявил о запуске своего нового флагманского «интеллектуального» смартфона Huawei P20 Pro.

Сочетая первую в мире тройную камеру Leica и захватывающие инновации на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ), Huawei дарит пользователям уникальный опыт фотосъемки. Во время презентации модели в культовом парижском дворце искусств Гран-Пале компания также объявила о сотрудничестве с одной из самых знаменитых супермоделей и фотографов мира Хеленой Кристенсен. С помощью Huawei P20 Pro Хелена сняла серию проникновенных портретов. В ее фокусе — три увлекательные истории, раскрыть которые помогают яркие цвета и потрясающий, недостижимый ранее уровень детализации.



Восхитительная серия под названием «See mooore» посвящена трем талантливым профессионалам своего дела и демонстрирует то, как Huawei P20 Pro позволяет фотографам и зрителям увидеть больше благодаря идеальному балансу света и детализации каждого портрета. Работы отражают мастерство Хелены как фотографа в сочетании с невероятными возможностями Huawei P20 Pro, гармонию технологии и творчества, слившихся в единой совершенной форме искусства. Созданная профессионалами тройная 40 Мп камера Leica, плюс мощные инновации бренда Huawei, среди которых — распознавание объектов и режим сверхзамедленной съемки (super slow-motion), обеспечивают преимущества профессиональной фотографии.



Хелена выбирала своих моделей, в первую очередь руководствуясь их стремлением к совершенству в своем деле. Кристенсен передает увлеченную сосредоточенность дизайнера ювелирных украшений Аделин Рапон в процессе создания ее творений; грациозность балерины Мелиссы Чапски во время совершенствования идеального пируэта; загадочность пилота международных рейсов Марии Фагерстрём, побывавшей во множестве уголков мира.



Известная благодаря сотрудничеству с такими культовыми домами моды, как Chanel, Versace и Prada, Хелена Кристенсен является одной из самых популярных в мире супермоделей. Давно испытывая страсть к фотографии, в последние несколько лет она заняла место по другую сторону фотокамеры. Теперь Хелена сосредоточилась на работе фотографа, и ее работы выставляются в галереях по всему миру.



Камера Huawei P20 Pro воплощает самые передовые технологии для смартфонов — ИИ знает, как сделать хорошее фото. Он автоматически распознает и корректирует настройки в зависимости от условий и предмета съемки, чтобы улучшить результат, а также дает рекомендации по композиции и кадрированию, мгновенно обучая пользователей профессиональным навыкам.



Среди других функций, улучшающих результаты фотосъемки, — самый большой светосильный сенсор в смартфоне (что позволяет пропускать больше света для более четкого, сфокусированного изображения) и режим Super Night Mode (для невероятно качественной ночной съемки). Кроме того, ультраэффективная батарея часами держит заряд даже в режиме съемки. А с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge за несколько минут она полностью заряжается, так что смартфон всегда готов к работе!



Благодаря привлекательным цветовым решениям корпуса Huawei P20 Pro выглядит очень модно и стильно, позволяя пользователям самовыражаться. Традиционные оттенки дополняет удивительный фиолетовый (Twilight). Первый в мире стеклянный корпус с градиентом цветов — это еще одна возможность выделиться.



Huawei P20 Pro будет доступен в Украине в черном и фиолетовом (Twilight) цветах корпуса с середины апреля во всех розничных магазинах. Предзаказ на смартфоны Huawei P20 Pro стартует с 28 марта. Каждый покупатель, оформивший предзаказ, получит в подарок панорамную камеру Huawei Envizion 360.



Цена и наличие





Модель Версия Цена в грн

Huawei P20 Pro 6GB + 128GB 29 999