Huawei предлагает пакет премиальных услуг для смартфонов P20 и P20 Pro

3 мая 2018, 12:45

Вместе с новыми смартфонами P20 и P20 Pro компания Huawei представила сервисную программу, которая предусматривает бесплатную замену поврежденного экрана на протяжении трех месяцев со дня покупки.

В конце марта компания Huawei презентовала новые флагманские смартфоны — Huawei P20 и Huawei P20 Pro. Помимо уникальной трехмодульной камеры, эти модели также отличаются премиальным пакетом услуг, который бесплатно получают покупатели. Например, производитель может бесплатно заменить поврежденный экран в течение 3 месяцев со дня покупки.Благодаря эксклюзивному премиум-пакету пользователям не придется переживать о том, что смартфон выскользнет из руки и повредится сразу после покупки. Huawei беспокоится о своих клиентах и стремится обеспечить максимальное удобство от пользования своими продуктами.«Мы хотим построить долгосрочные отношения с клиентами на основе доверия. Поэтому прилагаем максимальные усилия, чтобы пользователи были полностью удовлетворены не только нашими продуктами, но и послепродажным обслуживанием. Мы стремимся к тому, чтобы поврежденные устройства ремонтировались лучшими специалистами, которые быстро восстановят смартфон», — говорит Лин Чжоу, менеджер по вопросам сервиса, Huawei CBG в Украине.