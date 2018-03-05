Huawei P20 и P20 Pro появились на билбордах

5 марта 2018, 11:15

Китайская Huawei теперь уже на официальном уровне подтвердила существование смартфонов Huawei P20 и P20 Pro.

Соответствующие билборды заметили журналисты профильных СМИ во время проходящей с 26 февраля по 1 марта выставки MWC 2018 в Барселоне.



Напомним, что Huawei уже объявила о том, что 27 в марта в Париже состоится очередное пресс-мероприятие компании. По слухам, на нем будут представлены новые флагманы – P20, P20 Pro, а также смартфон P20 Lite.

Опять же, если верить слухам, P20 Pro окажется с основным 12Мп модулем, 16Мп черно-белым и 15Мп датчиком с теле-фото объективом. Фронтальная камера будет 8Мп. В качестве аппаратной платформы называется Kirin 970. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.