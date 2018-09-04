Представлена кожаная версия смартфона Huawei P20 Pro

4 сентября 2018, 10:15

В рамках выставки IFA2018, которая проходит в эти дни в столице Германии, компания Huawei «отметилась» также анонсом «кожаной» версии смартфона P20 Pro.

Обновленная версия терминала представлена в черном цвете и светло-коричневом оттенке. Согласно официальным данным, китайский производитель использовал настоящую итальянскую телячью кожу. Она реализована поверх пластиковой панели.P20 Pro в кожаной отделке в версии 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ОЗУ появится по цене 999 евро. Точная дата релиза пока не называется.В техническом плане «новинка» не претерпела совершенно никаких изменений.