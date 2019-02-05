Huawei Huawei P20 Pro подешевел на 7000 гривен

5 февраля 2019, 11:15

Подразделение Consumer Business Group (CBG) объявляет о снижении цены на флагманский смартфон Huawei P20 Pro.

Теперь лидер престижного фоторейтинга DxOMark будет доступен для украинцев по рекомендованной цене 22 999 грн, что на 7 000 грн дешевле, чем на старте продаж.

Huawei P20 Pro оснащен тройной камерой Leica с 40-мегапиксельным RGB-датчиком, 20-мегапиксельным монохромным сенсором и 8-мегапиксельным датчиком с телеобъективом. Кроме этого, фотомодуль имеет 3-кратный оптический и 5-кратный гибридный зум, а также инновационную 6-осевую интеллектуальную технологию стабилизации изображения с помощью искусственного интеллекта Huawei AIS. Камера хорошо снимает в условиях слабого освещения, что делает P20 Pro одним из немногих устройств, с помощью которых можно получить качественные фотографии с длинной выдержкой без штатива даже ночью.



Функция интеллектуального распознавания объектов и сцен делает фотосъемку легким и увлекательным процессом. Пользователю предоставляется 500 различных сценариев в 19 режимах съемки с автоматическим подбором настроек.



Такие характеристики стали залогом беспрецедентного качества изображений. Этого не могли не отметить эксперты престижного рейтинга DxOMark — фотофлагман P20 Pro получил наивысшую итоговую оценку, которая впервые в истории оценивания смартфонов составила трехзначное число. Более того, ни одному другому устройству, вышедшему на рынок позже Huawei P20 Pro, не удалось потеснить фотофлагман и возглавить рейтинг. Таким образом, лидерство P20 Pro продолжается уже 10 месяцев.



В августе 2018 года Huawei P20 Pro получил награду Европейской ассоциации журналов об аудио- и видеотехнике (EISA), членами которой являются 55 наиболее авторитетных изданий о потребительской электронике в мире. Оглашая победителем Huawei P20 Pro, EISA отметила, что это «самый передовой, инновационный и технически совершенный смартфон из когда-либо созданных», а также «идеальный компаньон для пользователей и законодатель моды в области мобильной фотографии».



Уже весной король фотосъемки Huawei P20 Pro передаст корону своему преемнику. Компания Huawei снова готова удивлять и обещает представить новую флагманскую модель с революционной камерой, функции которой будут в разы превосходить P20 Pro. В предвкушении этого события Huawei значительно снижает цену на P20 Pro. Его по-прежнему можно приобрести в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46 и в торгово-развлекательных центрах Ocean Plaza, Dream Town и «Городок», а также во всех розничных сетях Украины.