Новый Huawei P20 представлен в Украине в градиентном цвете Twilight

28 сентября 2018, 12:15

Подразделение Consumer Business Group (CBG) в Украине объявило о выходе на украинский рынок новой версии смартфона Huawei P20 в градиентном фиолетовом цвете (Twilight).

Рекомендованная розничная цена новой версии Huawei P20 (4 ГБ/64 ГБ) составляет всего 14 999 грн, что делает смартфон лучшим предложением среди флагманов на рынке по соотношению компактности, качества камер и стоимости.



Изначально только флагман P20 Pro был представлен в Украине в уже полюбившемся многим градиентном цвете корпуса Twilight. Это цветовое решение оказалось очень популярным, а Huawei первой на украинском рынке представила смартфон в градиентном цвете. Так, продажи Huawei P20 Pro в этом цвете составили приблизительно 65% против 35% в черном.



Сегодня на украинском рынке появилась и модель Huawei P20 в эксклюзивном дизайне Twilight. Уникальность этого цветового решения сразу бросается в глаза — лучи света, попадая на заднюю панель смартфона, преломляются на многослойной поверхности и создают уникальный эффект изменчивого перехода оттенков от синего к фиолетовому.



По сравнению с Huawei P20, представленным летом 2018 года, «внутренняя начинка» новой версии P20 отличается только объемом встроенной памяти, который составляет 64 ГБ. Этого вполне достаточно для хранения фото-, видео- и аудиоконтента. В остальных случаях на помощь придут облачные хранилища. Смартфон все также работает под управлением первого в мире процессора с нейроморфным модулем Kirin 970, который запоминает действия пользователя, тем самым улучшая опыт взаимодействия с устройством. Емкий аккумулятор и программная оптимизация обеспечивают пользователя максимальными производительностью и автономностью.



Huawei P20 также получил фирменную технологию ускорения графики GPU Turbo, которая повышает производительность графического процессора и устройства в целом.



В скором времени модель получит обновление до ОС Android 9.0 и, соответственно, фирменную оболочку EMUI 9.0. Вместе с обновлением будет доступна технология GPU Turbo 2.0.



Huawei P20 версии 4/64 оснащен двойной камерой 12+20 Мп с искусственным интеллектом, разработанной в сотрудничестве с Leica. Устройство поддерживает усовершенствованную технологию стабилизации изображений, что позволяет делать отличные снимки без использования штатива даже в условиях низкой освещенности.



Благодаря искусственному интеллекту смартфон способен не только распознавать объекты и определять 500 различных сценариев в 19 режимах съемки, но и автоматически выбирать и применять соответствующие настройки. Отличные возможности флагмана были высоко оценены экспертами престижного рейтинга DxOMark, которые наградили его второй после наивысшей итоговой оценкой за качество фотосъемки. Даже спустя полгода с момента старта продаж Р20 занимает четвертую позицию в рейтинге.

Новый Huawei P20 будет доступен с 28 сентября в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Dream Town и «Городок», а также во всех розничных сетях Украины. Рекомендованная стоимость новинки — 14 999 грн. Устройство будет представлено в трех цветах: черном, синем и градиентном фиолетовом (Twilight).