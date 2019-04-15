Huawei анонсировала результаты предзаказов на смартфоны Huawei P30 в Украине

Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) объявило результаты предзаказа на Huawei P30 и Huawei P30 Pro в Украине.
Период предзаказов длился с момента глобального запуска смартфонов 27 марта и до 4 апреля.
Продажи флагманов Huawei в Украине каждый год демонстрируют позитивную динамику. Если смартфоны серии Huawei P20 заказывали в Украине на 100% больше, чем Huawei P10, то количество предзаказов на Huawei P30 увеличилось больше чем в 4 раза по сравнению с Huawei P20 в прошлом году. Примечательно, что более чем впятеро повысились предзаказы на старшую модель Huawei P30 Pro.
Уделяя особое внимание дизайнерским решениям при разработке смартфонов, компания Huawei также концентрируется на цветовой гамме линеек. В прошлом году градиентный цвет смартфонов Huawei P20 задал тренд на мировом рынке. В этом году смартфоны серии Huawei P30 представлены сразу в двух новых градиентных цветах — «Перламутровый» (Breathing Crystal) и «Полярное Сияние» (Aurora), а также в классическом черном цвете.
По итогам предзаказов большинство украинцев (37%) отдало предпочтение оттенку «Полярное Сияние» (Aurora), а также «Перламутровому» цвету (Breathing Crystal) (33%). Устройства в черном цвете, соответсвенно, составили всего 30% от общего числа предзаказов.
Помимо привлекательного внешнего вида смартфоны серии Huawei P30 получили ряд инновационных функций и технологий, расширяющих возможности использования мобильных устройств. Huawei P30 Pro оснащен первой в мире системой Leica с четырьмя камерами для съемки невероятных фотографий и видео профессионального качества. Это 40-мегапиксельная основная камера с большим сенсором Huawei SuperSpectrum, 20-мегапиксельная ультраширокоугольная камера, Huawei ToF для съемки портретов и 8-мегапиксельный телеобъектив. Huawei P30 Pro удостоен престижной премии от ассоциации TIPA как «Лучший смартфон для фотографии 2019».
Уникальный 1/1,7-дюймовый сенсор Huawei SuperSpectrum обеспечивает сверхвысокое значение ISO для съемки захватывающих ночных сцен в условиях слабого освещения. Модель Huawei P30 Pro оснащена инновационным объективом Huawei SuperZoom, что гарантирует максимальное 5-кратное оптическое, 10-кратное гибридное и 50-кратное цифровое зумирование для приближения самых отдаленных объектов и съемки с разительной детализацией.
Официальные продажи смартфонов серии Huawei P30 стартовали 5 апреля. При покупке Huawei P30 Pro (256 ГБ) до конца апреля пользователи гарантированно получают в подарок 8-дюймовый планшет Huawei MediaPad T3. Новинки можно приобрести в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Киева Ocean Plaza, Dream Town и «Городок», в ТРЦ «Фабрика» в Херсоне, а также во всех розничных сетях Украины. Рекомендованные розничные цены: Huawei P30 (128 ГБ) — 22 999 грн, Huawei P30 Pro (128 ГБ) — 27 999 грн, Huawei P30 Pro (256 ГБ) — 32 999 грн.