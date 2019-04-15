Huawei анонсировала результаты предзаказов на смартфоны Huawei P30 в Украине

15 апреля 2019, 10:15

Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) объявило результаты предзаказа на Huawei P30 и Huawei P30 Pro в Украине.

Период предзаказов длился с момента глобального запуска смартфонов 27 марта и до 4 апреля.

Продажи флагманов Huawei в Украине каждый год демонстрируют позитивную динамику. Если смартфоны серии Huawei P20 заказывали в Украине на 100% больше, чем Huawei P10, то количество предзаказов на Huawei P30 увеличилось больше чем в 4 раза по сравнению с Huawei P20 в прошлом году. Примечательно, что более чем впятеро повысились предзаказы на старшую модель Huawei P30 Pro.Уделяя особое внимание дизайнерским решениям при разработке смартфонов, компания Huawei также концентрируется на цветовой гамме линеек. В прошлом году градиентный цвет смартфонов Huawei P20 задал тренд на мировом рынке. В этом году смартфоны серии Huawei P30 представлены сразу в двух новых градиентных цветах — «Перламутровый» (Breathing Crystal) и «Полярное Сияние» (Aurora), а также в классическом черном цвете.По итогам предзаказов большинство украинцев (37%) отдало предпочтение оттенку «Полярное Сияние» (Aurora), а также «Перламутровому» цвету (Breathing Crystal) (33%). Устройства в черном цвете, соответсвенно, составили всего 30% от общего числа предзаказов.Помимо привлекательного внешнего вида смартфоны серии Huawei P30 получили ряд инновационных функций и технологий, расширяющих возможности использования мобильных устройств. Huawei P30 Pro оснащен первой в мире системой Leica с четырьмя камерами для съемки невероятных фотографий и видео профессионального качества. Это 40-мегапиксельная основная камера с большим сенсором Huawei SuperSpectrum, 20-мегапиксельная ультраширокоугольная камера, Huawei ToF для съемки портретов и 8-мегапиксельный телеобъектив. Huawei P30 Pro удостоен престижной премии от ассоциации TIPA как «Лучший смартфон для фотографии 2019».Уникальный 1/1,7-дюймовый сенсор Huawei SuperSpectrum обеспечивает сверхвысокое значение ISO для съемки захватывающих ночных сцен в условиях слабого освещения. Модель Huawei P30 Pro оснащена инновационным объективом Huawei SuperZoom, что гарантирует максимальное 5-кратное оптическое, 10-кратное гибридное и 50-кратное цифровое зумирование для приближения самых отдаленных объектов и съемки с разительной детализацией.Официальные продажи смартфонов серии Huawei P30 стартовали 5 апреля. При покупке Huawei P30 Pro (256 ГБ) до конца апреля пользователи гарантированно получают в подарок 8-дюймовый планшет Huawei MediaPad T3. Новинки можно приобрести в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Киева Ocean Plaza, Dream Town и «Городок», в ТРЦ «Фабрика» в Херсоне, а также во всех розничных сетях Украины. Рекомендованные розничные цены: Huawei P30 (128 ГБ) — 22 999 грн, Huawei P30 Pro (128 ГБ) — 27 999 грн, Huawei P30 Pro (256 ГБ) — 32 999 грн.