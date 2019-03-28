Huawei представила революционные смартфоны серии P30

28 марта 2019, 12:45

Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) представило смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro во время эксклюзивного мероприятия в Париже.

Cегодня мобильные устройства Huawei серии P30 – самые прогрессивные смартфоны компании с инновационной камерой, не уступающей по качеству профессиональным. Камеры новых смартфонов оснащены уникальным сенсором Huawei SuperSpectrum, беспрецедентным телеобъективом Huawei SuperZoom, новой ToF-камерой (Time of Flight), а также улучшенной технологией стабилизации изображения OIS и AIS. С P30 или P30 Pro пользователи могут создавать невероятные фотографии и видео в любых условиях.



Смартфоны Huawei серии P30 меняют представление пользователей о фотографиях, снятых на смартфон. Huawei P30 Pro достиг рекордных результатов в категории фотографии и видеосъемки по версии DxOMark. Смартфон оснащен новой камерой Leica с четырьмя камерами, включая 40-мегапиксельную основную камеру с сенсором Huawei SuperSpectrum, 20-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, 8-мегапиксельный телеобъектив, камеру Huawei ToF, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру для съемки селфи нового уровня.



1/1,7-дюймовый сенсор Huawei SuperSpectrum воспринимает свет абсолютно по-новому. Сенсор RYYB SuperSpectrum отличается от обычного фильтра Байера (RGBG) – зеленые пиксели заменили желтыми, что обеспечило максимальный диапазон чувствительности для Huawei P30 и Huawei P30 Pro – ISO 204 800 и ISO 409 600 соответственно. Благодаря этому ключевому изменению в технологии сенсоров, а также использованию более крупных пикселей, Huawei обеспечивает невероятные возможности фото- и видеосъемки для различных сценариев и условий освещения.



Камера, открывающая более широкие возможности. Сенсор с диафрагмой f/1,6 обеспечивает съемку ультрашироких изображений, запечатлевая всю картину видимого нам мира. Одновременная работа сенсора RYYB и технологий стабилизации Huawei AIS + OIS позволяет Huawei P30 Pro делать яркие насыщенные фотографии при любых условиях освещения. Даже при съемке с рук в ночное время снимки получаются детализированными и резкими.



Объектив Huawei SuperZoom – это новый уровень масштабирования фотографии для компактных устройств. Благодаря конструкции, напоминающей перископ, SuperZoom обеспечивает рекордное увеличение: 5-кратное оптическое приближение, 10-кратное гибридное масштабирование и 50-кратный цифровой зум. Призма телеобъектива изгибает луч света под прямым углом и позволяет увеличить фокусное расстояние, не увеличивая высоту камеры и не изменяя конструкцию устройства.



Камера, которая поражает ваше воображение. Cмартфон P30 Pro оснащен ToF-камерой Huawei, которая измеряет точное расстояние до объектов и позволяет придать изображению впечатляющий эффект боке – от фокусировки на заднем фоне до мягкого, размытого в стиле Leica фона.



Искусственный интеллект (AI) помогает объединить все элементы в единый превосходный кадр. При съемке на фронтальную и основную камеры режим Huawei AI HDR+ объединяет разные фотографии, снятые в быстрой последовательности, для оптимизации переэкспонированных или засвеченных селфи. Кроме того, режим Super Portrait передает на изображении мельчайшие детали вплоть до прядей волос. Он объединяет данные о глубине резкости, информацию с соседних пикселей и запатентованные алгоритмы для создания невероятных снимков с размытым фоном и высокой детализацией объектов, что выводит портретную съемку на новый уровень.



Камера смартфона имеет кинематографические возможности. Широкий выбор функций видеосъемки Huawei P30 открывает новую эру видеографии студийного уровня. Сенсор SuperSpectrum от Huawei обеспечивает невероятное качество съемки при слабом освещении, поэтому даже ночные сцены получаются кристально чистыми. Huawei AIS и OIS теперь поддерживают стабилизацию для всех настроек видеозаписи, в том числе 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду для получения идеального стабильного результата каждый раз, в то время как объектив SuperZoom позволяет делать четкие фотографии крупным планом. AI Movie Editor («Интеллектуальный редактор видео») автоматически определяет ключевые объекты видеосюжета и предоставляет пользователям инструменты для добавления фоновой музыки и спецэффектов, таких как ускоренная и замедленная съемка, для создания качественного видеоконтента.



Два взгляда лучше, чем один. Передовой режим съемки Dual-View от Huawei открывает новые возможности для видео. Смартфоны Huawei серии P30 позволяют использовать две основные камеры для одновременной записи разных видео. В режиме Dual-View вы можете снимать как сверхширокоугольное видео, так и зум-кадры: предлагая панораму справа, крупный план слева и открывая новые возможности для съемки живописного видео.



Внешний вид модельного ряда P30 основан на лидирующем в отрасли дизайне P-серии. Великий японский архитектор Тадао Андо (Tadao Ando) говорит, что утонченный дизайн затрагивает струны человеческой души. Принимая это во внимание и вдохновляясь природой, создатели линейки P30 разработали ее с использованием новых оригинальных материалов.



6,1-дюймовый Huawei P30 и 6,47-дюймовый Huawei P30 Pro поступят в продажу в классическом черном и двух новых градиентных цветах – «Перламутровый» (Breathing Crystal) и «Северное Сияние» (Aurora), созданных благодаря новому технологическому процессу, разработанному Huawei. Дисплей с разрешением FHD+ (2340x1080) и каплевидным вырезом обеспечивает максимальную площадь обзора при эстетичном и симметричном виде фронтальной панели.



Инновации – это основа ДНК компании Huawei. Эта традиция продолжается и в смартфонах Huawei серии P30. Модели P30 и P30 Pro оснащены передовыми технологиями, опережают конкурентов по производительности и энергоэффективности:



• Серия P30 обеспечивает высочайшее быстродействие благодаря процессору Huawei Kirin 980. Выполненный по 7-нм технологии и оснащенный двойным нейроморфным процессором NPU, он поддерживает более быстрое распознавание изображений.



• Под практически безрамочным передним стеклом расположен встроенный в экран сканер отпечатка пальца для быстрого и безопасного распознавания личности. Huawei P30 Pro также оснащен технологией передачи звука с помощью электромагнитной левитации Huawei Acoustic Display. Встроенный в экран электромагнитный динамик обеспечивает отличное качество звучания.



• Смартфоны Huawei P-серии работают под управлением интерфейса EMUI 9.1 c файловой системой EROFS, что значительно повышает скорость чтения данных из памяти. Последняя версия ОС также поддерживает Huawei Share OneHop для беспрепятственного обмена файлами между смартфонами и компьютерами Huawei.



• Технология быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт и аккумулятор емкостью 4200 мА*ч означают, что даже при активном использовании устройства будут работать дольше одного дня.



• Серия Huawei P включает в себя систему охлаждения с элементами из графена, которая эффективно контролирует уровень нагрева устройства.



• Темы Huawei дают возможность пользователям настраивать экран смартфона благодаря выбору красивых и разнообразных художественных изображений. Пользователи смартфонов Huawei P30 первыми получат эксклюзивный доступ к коллекции из десяти тем, которые включают известные произведения искусства классических художников со всего мира, таких как Микеланджело, Климт, Писсарро и другие.



С 26 марта со смартфонами Huawei P30 и Huawei P30 Pro можно будет познакомиться в фирменных магазинах в Киеве (на ул. Крещатик, в ТЦ Ocean Plaza, «Городок» и Dream Town) и Херсоне (ул. Залаэгерсег, 18). Оформить предзаказ на новые модели можно с 27 марта по 4 апреля у партнеров Huawei: «Алло», «Цитрус», «Эльдорадо», «Фокстрот», Rozetka, Comfy, TTT, MOYO, а также в фирменных магазинах Huawei в Киеве и Херсоне. Каждый, кто оформит предзаказ, получит в подарок Huawei Watch GT (Sport (Black) или Classic (Silver)), а также VIP-сервис – одноразовую бесплатную замену разбитого экрана или стекла в течение 3 месяцев с момента покупки.



Старт продаж Huawei P30 и Huawei P30 Pro запланирован на 5 апреля. Рекомендованные розничные цены на новые смартфоны Huawei в Украине: Huawei P30 (128 ГБ) – 22 999 грн, Huawei P30 Pro (128 ГБ) – 27 999 грн, Huawei P30 Pro (256 ГБ) – 32 999 грн.