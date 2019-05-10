10 мая 2019, 9:45

Режим съемки Dual-View в смартфонах Huawei P30 и P30 Pro теперь доступен по миру

Компания Huawei начинает обновление оболочки EMUI 9.1 до версии B153.

Благодаря этому обновлению владельцы Huawei P30 и P30 Pro могут использовать одну из самых захватывающих и инновационных функций для камер смартфонов: режим съемки Dual-View.

С помощью этого режима пользователи могут создавать видео с эффектом разделенного экрана, одновременно используя основную камеру и зум-объектив. При этом на экране отображаются две перспективы одной сцены. Huawei первой использовала эту передовую технологию для камеры смартфона. Компания продолжает разрабатывать инновационные решения и предоставлять пользователям новые возможности для раскрытия их творческих способностей в области видеографии.
 
Ключевые особенности режима Dual-View в смартфонах P30 и P30 Pro:

•    съемка с захватом широкой сцены и окружающих объектов;
•    одновременное увеличение объектов благодаря функции разделенного экрана;
•    одновременная съемка сцены с двух разных ракурсов – панорамная и съемка крупным планом;
•    возможность регулировки кратности зума;
•    съемка художественных и креативных кадров для ярких воспоминаний.
Кроме того, Huawei P30 Pro оснащен телеобъективом с 5-кратным оптическим, 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым увеличением. Также он оснащен уникальным сенсором SuperSpectrum, который захватывает на 40% больше света для съемки качественных фотографий и видео даже в условиях слабого освещения с максимальным диапазоном ISO 409 600.


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