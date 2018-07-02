Стало известно, какие смартфоны Huawei получат новую Android Oreo

2 июля 2018, 9:15

Представители китайской Huawei огласили список смартфонов, которые получат обновление Android Oreo с оболочкой EMUI.

Этот список состоит из шести моделей смартфонов 2016 года и одного, который был представлен годом ранее: Mate 8 и Honor 8, Honor V8, Honor Note 8, Honor 6X, а еще двух флагманов - P9 и P9 Plus.

Первые 20 тысяч пользователей выше упомянутых «трубок», которые решаться обновить свои терминалы вручную посредством мобильного приложения, автоматически станут бета-тестерами ОС. А вот когда все выявленные ними недочеты будут исправлены, должен состояться финальный релиз обновления.