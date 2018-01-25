Huawei Honor 8 не получит Android 8, но будет обладать возможностями EMUI 8.0

25 января 2018, 10:45

Некоторое время назад мы уже писали о том, что компания Huawei не будет выпускать Android 8.0 для смартфона Honor8 из-за аппаратных ограничений в этом терминале.

А вот теперь стало известно, что отмеченная «трубка» даже без Android 8.0 сможет получить возможности оболочки EMUI 8.0, которая «привязана» под отмеченную выше версию оси.Согласно сведениям от AndroidPolice, на этот терминал производителя будут портированы новые функции фирменной оболочки EMUI 8.0. Таким образом, сама «трубка» останется работать на Android 7.0, но с оболочкой EMUI 8.0.