Honor 7X получит релиз Android 8.0 во втором квартале

9 февраля 2018, 12:45

Французское подразделение компании Huawei сообщило о том, что во втором квартале нынешнего года будет выпущено обновление Android 8.0 Oreo для смартфона Honor 7X.

На данный момент, напомним, китайский производитель распространяет аналогичный релиз для смартфонов Honor 9 и Honor 8 Pro.Кстати, во втором квартале также обещано соответствующее обновление и для Honor 8. Впрочем, производитель уже разъяснил, что последний из отмеченных смартфонов не получит Android 8.0 в полном виде. Вместо этого, ему будут доступны некоторые из особенностей EMUI 8.0.