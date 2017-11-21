Известна дата выхода релиза Android 8.0 Oreo для OnePlus 5/5T

21 ноября 2017, 11:15

Китайская OnePlus рассекретила некоторые детали касательно выхода релиза Android 8.0 Oreo для смартфонов OnePlus 5 и 5T.

Так, уже в ноября начнется программа открытого бета-тестирования Android Oreo Open Beta для OnePlus 5, а в декабре для смартфона OnePlus 5T.На данный момент известно о том, что оба терминала работают под управлением Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой OxygenOS поверх.Что касается финального релиза Android 8.0 Oreo для этих аппаратов, его выход запланирован на начало 2018 года.