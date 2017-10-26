Подтверждено существование двух 20 Мп камер в OnePlus 5T

26 октября 2017, 12:45

В AnTuTu протестировали не представленный на данный момент флагманский смартфон OnePlus 5T.

Данный тестер подтвердил ряд технических характеристик грядущей новинки, которые ранее «всплывали» в тех или иных утечках. Так, теперь в точности известно, что этот аппарат получит 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной, а в качестве чипа «внутри» окажется Snapdragon 835. Разрешение дисплея – Full HD+. Отдельно отмечено наличие двух 20Мп камер и Android 8.0 «из коробки».Согласно ранее появившимся сведениям, этот терминал OnePlus получит 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешение Full HD+. Кроме того, «под капотом» будет отмеченный выше Snapdragon 835, 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора составит 3450 мАч.