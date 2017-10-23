Рендерные фото безрамочного OnePlus 5T

23 октября 2017, 9:45

В сети Weibo «всплыли» так называемые рендерные фотографии смартфона OnePlus 5T, который пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая «новинка» таки получит безрамочный дисплей на всю переднюю панель. Кроме того, на фотографиях видна двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев.По слухам, диагональ дисплея данного смартфона от известного китайского производителя, окажется на уровне 6 дюймов. Соотношение сторон – 18:9. Фронтальная камера – 16Мп. В качестве аппаратной платформы обещан Qualcomm Snapdragon 835. «Трубка» лишится разъема 3,5 мм, а кроме того, корпус ее будет защищен от проникновения внутрь воды и пыли.Анонс OnePlus 5T состоится ближе к концу года.