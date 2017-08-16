Huawei Mate 10 "отметился" на рендерных фото

16 августа 2017, 10:45

В сети Weibo «всплыли» первые, так называемые «рендерные» фото смартфона Huawei Mate 10, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка таки получит мощный чип Kirin 970 + 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Ориентировочный ценник указан как «превышающий» $600, однако более точных сведений на этот счет пока нет.Кроме того, по слухам, данная модель известного китайского производителя получит безрамочный дизайн по типу Galaxy S8/S8+.Анонс терминала предположительно состоится в Мюнхене 16 октября.