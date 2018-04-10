Новые "живые" фото смартфона Huawei Honor 10

10 апреля 2018, 11:15

В Сети Weibo «всплыло» несколько так называемых «живых» фото смартфона Huawei Honor 10, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Так, тыльная сторона грядущей новинки выполнена в градиентном решении, которое напоминает цвет Twilight у флагманских Huawei P20 и P20 Pro.



Эта «трубка» китайского гиганта также получила безрамочный дизайн, с вырезом в стиле iPhone X, а, кроме того, обладает двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев.

По слухам, аппарат укомплектуют 5,8-дюймовым дисплеем, а в основе Kirin 970. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ.