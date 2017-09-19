"Живые" фото смартфона Huawei G10 с четырьмя камерами

19 сентября 2017, 11:45

В Сети Weibo «всплыли» так называемые «живые» фото смартфона Huawei G10 или Maimang 6, обладающего 4 камерами.



Напомним, что на данный момент эта новинка производителя пока еще не была представлена официально.

«Всплывшие» иллюстрации документально подтверждают тот факт, что этот терминал получит две двойные камеры, а, кроме того, будет обладать сканером отпечатков пальцев на тыльной панели.



Дисплей аппарата займет фактически всю переднюю панель, и получит соотношение 18:9. Диагональ – 5,99 дюйма, а его разрешение – 1080х2160 точек.



Что же относительно камер – основная окажется с модулями на 16Мп и 2Мп, а фронтальная – 13Мп и 2Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Kirin 659 + 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.

Емкость аккумулятора – 3240 мАч.Относительно беспроводных модулей и интерфейсов известно о 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.