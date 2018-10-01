Смартфон Nokia 9 с пятерной основной камерой "отметился" на новых "живых" фото

1 октября 2018, 16:05

В Сети Weibo «всплыли» новые так называемые «живые» фото смартфона Nokia 9, который пока что не был представлен официально.

По слухам, Nokia 9 окажется первым смартфоном в отрасли, который получит пятерную основную камеру. Объективы ее будут напоминать собой подобие револьвера.Новые рендеры демонстрируют смартфон спереди.Грядущая новинка будет обладать безрамочным дисплеем со скругленными кромками. На верхней части легко заметить глазок фронтальной камеры. Снизу расположены динамик, микрофон и порт USB Type-C.